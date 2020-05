MotoGP, Jorge Lorenzo attacca Agostini: “Ho fallito in Ducati? Devo dei soldi a quest’uomo? Non corre da 50 anni…” (Di martedì 5 maggio 2020) Jorge Lorenzo è abituato a rispondere duramente a tutti i suoi detrattori e non si tira mai indietro quando riceve delle critiche. Il cinque volte Campione del Mondo si è ritirato al termine della passata stagione dopo un’avventura poco fortunata in Honda, oggi ha voluto a replicare a Giacomo Agostini che nei giorni scorsi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, aveva criticato l’iberico in vista di un suo possibile ritorno in pista con la Yamaha: “Lorenzo è un rischio per me. È la seconda volta che fallisce e non ottiene risultati, dopo Ducati e Honda… La moto è importante, ma la testa del pilota fa molto. Come per Lorenzo in Ducati: prima le brutte figure e poi, perché ti modificano il serbatoio, sei davanti. Queste cose le ho provate pure io, serbatoio, sellini corti o lunghi, pedivelle… mi sentivo ... Leggi su oasport Lin Jarvis - MotoGP : “Stiamo parlando con Valentino Rossi per un futuro in Petronas - sul ritorno di Jorge Lorenzo…”

