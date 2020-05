La possibile riapertura delle palestre dal 18 maggio: ecco le regole (Di martedì 5 maggio 2020) Il 18 maggio 2020 il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora vorrebbe riaprire le palestre, aggiungendo così un ulteriore tassello di normalità alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. E nelle regioni dove l’indice di contagio avrà raggiunto la soglia minima, quel R0 pari a 0,2, anche parrucchieri e centri estetici potrebbero anticipare rispetto all’indicazione del 1 giugno data dal premier Conte al momento di presentare il decreto se i dati del monitoraggio saranno buoni. Ma, spiegano oggi Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, dovranno farlo seguendo regole rigide visto che, secondo le tabelle stilate dall’Inail, si tratta di mestieri inseriti nella fascia di rischio «medio alta» e per questo si è deciso di metterli in fondo alla lista come bar e ristoranti. Il ... Leggi su nextquotidiano Quando riaprono i bar : ipotesi sulla data possibile di riapertura

Possibile riapertura palestre dal 18 maggio : si attende ok del Comitato

In quali Regioni è possibile andare nella seconda casa di proprietà

Inizia oggi la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per le prossime due settimane il governo ha predisposto un leggero allentamento delle misure di contenimento, anche se di fatto rimangono in vigore la ...

