De Donno: “La cura con il plasma iperimmune funziona. Ma è ‘gratis’ e a Burioni non piace” (Di martedì 5 maggio 2020) Mantova, 5 mag – Nonostante i risultati incoraggianti la cura con il plasma iperimmune, sperimentata da Giuseppe De Donno, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, non sembra godere di grande favore, anzi. Tra l’indifferenza dell’Istituto superiore di sanità, l’avversione di Roberto Burioni e l’intervento dei Nas, sembra quasi che De Donno stia facendo qualcosa di “sbagliato”. Eppure ad oggi si contano 48 pazienti guariti grazie alla terapia e zero decessi; tutti affetti da Covid-19 con gravi problemi respiratori, tra cui una donna incinta. Intervistato da Morello Pecchioli sulla Verità, De Donno ha raccontato dei risultati ottenuti nell’ospedale mantovano dove opera (precisando che il protocollo è stato messo a punto con il policlinico San Matteo di Pavia), rispondendo anche alle polemiche di questi ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus e plasma iperimmune - primario De Donno di Mantova : “La cura del sangue funziona” (Di martedì 5 maggio 2020) Mantova, 5 mag – Nonostante i risultati incoraggianti lacon il, sperimentata da Giuseppe De, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, non sembra godere di grande favore, anzi. Tra l’indifferenza dell’Istituto superiore di sanità, l’avversione di Robertoe l’intervento dei Nas, sembra quasi che Destia facendo qualcosa di “sbagliato”. Eppure ad oggi si contano 48 pazienti guariti grazie alla terapia e zero decessi; tutti affetti da Covid-19 con gravi problemi respiratori, tra cui una donna incinta. Intervistato da Morello Pecchioli sulla Verità, Deha raccontato dei risultati ottenuti nell’ospedale mantovano dove opera (precisando che il protocollo è stato messo a punto con il policlinico San Matteo di Pavia), rispondendo anche alle polemiche di questi ...

matteosalvinimi : Parla il dottor De Donno, primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova: 'La cura funziona. In tutto questo mese… - Corriere : «Ho curato Francesco e gli altri con i plasma: la terapia funziona» - Corriere : «Ho curato Francesco e gli altri con i plasma: la terapia funziona» - Lunadargento5 : RT @Sagitta11232071: @matteosalvinimi Speranza e ISS muovano il CULO. VERGOGNOSI, non si degnano nemmeno di rispondere a De Donno e collegh… - RudyZoia : RT @Sagitta11232071: @matteosalvinimi Speranza e ISS muovano il CULO. VERGOGNOSI, non si degnano nemmeno di rispondere a De Donno e collegh… -

Ultime Notizie dalla rete : Donno “La «Così abbiamo battuto il Coronavirus»: le storie di chi è guarito e della lotta di chi li ha aiutati Corriere della Sera