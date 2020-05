Coronavirus, Science: app svela i focolai con 7 giorni di anticipo (Di martedì 5 maggio 2020) L’analisi dei sintomi registrati ogni giorno da oltre due milioni e mezzo di utenti di Covid-19 Symptom Tracker, un’applicazione mobile di tracciamento lanciata nel marzo 2020 in Gb e Usa, suggerisce che questo strumento potrebbe aiutare a prevedere i focolai dell’incidenza di Covid-19 con una settimana di anticipo rispetto ai metodi tradizionali. E’ quanto emerge da uno studio su ‘Science’ che ‘promuove’ la app sviluppata dal Coronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) Consortium, una collaborazione internazionale di ricercatori. Sebbene sia stato sviluppato un numero crescente di strumenti hi-tech per il tracciamento digitale dei casi di Covid-19, restano ancora aperti degli interrogativi sulla reale utilità di queste applicazioni. Ebbene, David Drew del Massachusetts General Hospital e dell’Harvard Medical School in ... Leggi su meteoweb.eu Non solo cuore e polmoni. Tutte le parti del corpo attaccate dal Coronavirus seconda una ricerca su Science

Roma, 5 maggio 2020 - "Riduzione sostanziale dell'orario di lavoro a salario invariato con un contributo dello Stato", che - si noti - "costa meno allo Stato della cig a zero ore", per affrontare la F ...

Coronavirus, in campo Nato e Tor Vergata: progetto comune per la diagnosi

Strumenti nuovi per la diagnosi e il follow-up degli individui con infezione da SARS-CoV-2’. È l’iniziativa di cooperazione scientifica della Nato - attraverso il programma Science for Peace and Secur ...

