Valorant in arrivo anche su PS4? (Di lunedì 4 maggio 2020) Il prossimo sparatutto a base di eroi di Riot Games, Valorant, è stato annunciato solo per PC, ma lo shooter free-to-play potrebbe arrivare anche su PS4 (e altre piattaforme).Annunciato ufficialmente a marzo di quest'anno per PC, la closed beta di Valorant è iniziata il mese scorso e ha avuto un discreto successo su Twitch. Come previsto, sin da quando il gioco è stato annunciato ufficialmente, la community ha chiesto se Riot Games lancerà mai il gioco anche su altre piattaforme e, sulla base delle risposte di Riot, questo non è da escludere."La nostra attenzione in questo momento è sul PC", ha dichiarato il lead designer Trevor Romleski durante una recente intervista. "Siamo aperti a esplorare nuove opportunità per altre piattaforme, ma per ora il nostro focus è sulla piattaforma PC".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 maggio 2020) Il prossimo sparatutto a base di eroi di Riot Games,, è stato annunciato solo per PC, ma lo shooter free-to-play potrebbe arrivaresu(e altre piattaforme).Annunciato ufficialmente a marzo di quest'anno per PC, la closed beta diè iniziata il mese scorso e ha avuto un discreto successo su Twitch. Come previsto, sin da quando il gioco è stato annunciato ufficialmente, la community ha chiesto se Riot Games lancerà mai il giocosu altre piattaforme e, sulla base delle risposte di Riot, questo non è da escludere."La nostra attenzione in questo momento è sul PC", ha dichiarato il lead designer Trevor Romleski durante una recente intervista. "Siamo aperti a esplorare nuove opportunità per altre piattaforme, ma per ora il nostro focus è sulla piattaforma PC".Leggi altro...

