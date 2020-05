Rezza (Iss): «L’aria condizionata non trasmette il virus, ma può fare effetto vento per le goccioline» (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle scorse settimane da più parti è stato sollevato il problema dell’aria condizionata, che potrebbe essere vettore del virus. Sul punto si è espresso questa mattina il capo delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. Ospite ad Agorà, su Rai Tre, ha dichiarato: «L’aria condizionata non trasmette il Covid-19, non è assolutamente provato. Al massimo può fare effetto vento e spingere le goccioline di saliva all’interno di un ambiente chiuso». Ha spiegato che a fuorviare è stato il titolo della ricerca pubblicata qualche giorno fa sulla rivista americana Emerging Infectious Diseases: ‘Trasmissione del virus attraverso l’aria condizionata’. «In realtà dai risultati si è visto che, all’interno di un ambiente chiuso dove due ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Rezza cauto sugli studi sul plasma : “Non è semplicissimo - bisogna trovare i donatori. Difficile su larga scala”

