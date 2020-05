Migranti: sbarco a Palermo dopo quarantena su nave, sindaco ‘possibile restare umani’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – “Il completamento del periodo di quarantena e oggi dello sbarco dei naufraghi che erano stati salvati dalla Alan Kurdi, insieme all’equipaggio di quest’ultima imbarcazione, confermano che è possibile coniugare i diritti, primi fra tutti il diritto alla vita dei naufraghi, con il diritto alla salute e alla tutela sanitaria per le comunità che li accolgono”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando la conclusione delle operazioni di sbarco dei Migranti che sono stati accolti in quarantena a bordo della nave Rubattino in una operazione coordinata dalla Croce Rossa.“Lo sbarco effettuato al termine di una quarantena durante la quale i naufraghi e l’equipaggio sono stati sottoposti alle necessarie verifiche dello stato di salute anche con riferimento al ... Leggi su calcioweb.eu Migranti : sbarco a Palermo dopo quarantena su nave - sindaco 'possibile restare umani'

