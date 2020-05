Liverpool, Alexander-Arnold: su calcio piazzato, l’inglese è una macchina da assist (Di lunedì 4 maggio 2020) Alexander-Arnold ha trascinato il Liverpool a suon di assist. Si tratta del giocatore che ne fa di più da calcio piazzato L’esplosione di Alexander-Arnold e Robertson ha dato al Liverpool di Klopp una qualità pazzesca sulle corsie esterne. Il terzino inglese è uno dei principali rifinitori al mondo. In questa stagione di Premier ha effettuato ben 12 assist, solo De Bruyne ha fatto meglio. Trent Alexander-Arnold: No player has registered more assists from set-pieces than @trentaa98 (7) in Europe's top five leagues this season pic.twitter.com/Ys8Nf7DKwK — WhoScored.com (@WhoScored) May 3, 2020 Come riporta Whoscored.com, Alexander-Arnold è però il giocatore che in Europa ha effettuato più assist da piazzato, ben 7. 5 di questi sono arrivati da corner, con Van Dijk che spesso ne ha approfittato. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Liverpool : perché Van Dijk dipende da Alexander-Arnold

Liverpool - Alexander-Arnold : il terzino inglese è il re dei corner - il dato

Liverpool : gli incredibili dati di Robertson e Alexander-Arnold (Di lunedì 4 maggio 2020)ha trascinato ila suon di. Si tratta del giocatore che ne fa di più daL’esplosione die Robertson ha dato aldi Klopp una qualità pazzesca sulle corsie esterne. Il terzino inglese è uno dei principali rifinitori al mondo. In questa stagione di Premier ha effettuato ben 12, solo De Bruyne ha fatto meglio. Trent: No player has registered mores from set-pieces than @trentaa98 (7) in Europe's top five leagues this season pic.twitter.com/Ys8Nf7DKwK — WhoScored.com (@WhoScored) May 3, 2020 Come riporta Whoscored.com,è però il giocatore che in Europa ha effettuato piùda, ben 7. 5 di questi sono arrivati da corner, con Van Dijk che spesso ne ha approfittato. Leggi sunews24.com

zazoomblog : Liverpool Alexander-Arnold: su calcio piazzato l’inglese è una macchina da assist - #Liverpool #Alexander-Arnold:… - andreariccardi1 : Il 2 Maggio 2018 la #Roma in semifinale di Champions affronta il #Liverpool. Non ci sarà scampo contro il più fort… - lelloak : Non ho mai odiato così tanto il calcio come in questo momento dal fallo di mano di Alexander Arnold in Roma - Liverpool.... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Alexander Liverpool, il kit manager svela il segreto di Alexander-Arnold: “Ecco perché indossa la 66” Mediagol.it Evra sui tempi allo United: "Ferguson ci ha fatto diventare come robot"

Patrice Evra al podcast ufficiale del Manchester United: "Il primo titolo lo festeggi, è diverso. Poi diventa abitudine, festeggi per le telecamere". Patrice Evra ha raccontato la vita ai tempi del Ma ...

Accadde oggi: il Manchester United torna campione d'Inghilterra dopo 26 anni

A inizio anni '90 il Manchester United somigliava a una nobile decaduta del calcio inglese: era infatti dal lontanissimo 1967 che i Red Devils non vincevano il campionato, e nel frattempo erano addiri ...

Patrice Evra al podcast ufficiale del Manchester United: "Il primo titolo lo festeggi, è diverso. Poi diventa abitudine, festeggi per le telecamere". Patrice Evra ha raccontato la vita ai tempi del Ma ...A inizio anni '90 il Manchester United somigliava a una nobile decaduta del calcio inglese: era infatti dal lontanissimo 1967 che i Red Devils non vincevano il campionato, e nel frattempo erano addiri ...