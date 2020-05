In attesa dell’atto d’amore di Conte verso il “congiunto” Renzi (Di lunedì 4 maggio 2020) Se Giuseppe Conte chiede un atto d’amore alle banche è quanto meno realizzabile che lo stesso atto lo attenda Matteo Renzi nel corso della tribolata Fase 2. Che sarà l’antipasto dell’imprevedibile previsione per la nostra economia. In crisi di domanda e offerta. Aprono le aziende, producono beni, ma saranno in grado, avranno i mezzi economici, gli italiani, per acquistarli? Il traino più prossimo, il turismo, è sospeso in una nuvola in subordine a una discussione ossessiva sull’affettività dei congiunti e se un amico vale di più o meno di un parente, e sull’ennesima autocertificazione, serve non serve, a chi, dove, quando e perché.Lo spiegava bene Flavio Briatore, da Giletti, su La7. L’imprenditore monegasco trova perfette affinità motivazionali con l’ex premier toscano. Sul tema ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) Se Giuseppechiede un atto d’amore alle banche è quanto meno realizzabile che lo stesso atto lo attenda Matteonel corso della tribolata Fase 2. Che sarà l’antipasto dell’imprevedibile previsione per la nostra economia. In crisi di domanda e offerta. Aprono le aziende, producono beni, ma saranno in grado, avranno i mezzi economici, gli italiani, per acquistarli? Il traino più prossimo, il turismo, è sospeso in una nuvola in subordine a una discussione ossessiva sull’affettività dei congiunti e se un amico vale di più o meno di un parente, e sull’ennesima autocertificazione, serve non serve, a chi, dove, quando e perché.Lo spiegava bene Flavio Briatore, da Giletti, su La7. L’imprenditore monegasco trova perfette affinità motivazionali con l’ex premier toscano. Sul tema ...

