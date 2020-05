I dottori commercialisti (Aidc): «Il governo ci dia risposte concrete, non possiamo aspettare ancora» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il documento dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) sulle disposizioni del decreto fase 2 “En attendant” le disposizioni del nuovo decreto di aprile/maggio, si fa sempre più pressante l’urgenza di risposte concrete. Le tanto vagheggiate misure di sostegno all’economia del Paese alleggiano, al momento, nella nebulosa dell’incertezza, anche all’indomani della annunciata “fase 2”. La crisi economica appare ormai conclamata, ragion per cui l’ambiguità sui tempi e sulle modalità di ripresa delle attività economiche finiscono per amplificare i timori degli operatori. In questa vacatio ci si può, allora, limitare a tracciare i desiderata delle imprese e dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i professionisti, colpiti dalle misure di contenimento della pandemia. La prima palese ed ... Leggi su secoloditalia L’Aidc (dottori commercialisti) boccia il decreto Liquidità : “Un bazooka a salve” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il documento dell’Associazione italiana) sulle disposizioni del decreto fase 2 “En attendant” le disposizioni del nuovo decreto di aprile/maggio, si fa sempre più pressante l’urgenza di. Le tanto vagheggiate misure di sostegno all’economia del Paese alleggiano, al momento, nella nebulosa dell’incertezza, anche all’indomani della annunciata “fase 2”. La crisi economica appare ormai conclamata, ragion per cui l’ambiguità sui tempi e sulle modalità di ripresa delle attività economiche finiscono per amplificare i timori degli operatori. In questa vacatio ci si può, allora, limitare a tracciare i desiderata delle imprese e dei lavoratori autonomi, ivi inclusi i professionisti, colpiti dalle misure di contenimento della pandemia. La prima palese ed ...

Ultime Notizie dalla rete : dottori commercialisti I dottori commercialisti (Aidc): «Il governo ci dia risposte concrete, non possiamo aspettare... Il Secolo d'Italia Prova orale unica a distanza per abilitazioni

Per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, p ...

Decreto Liquidità: necessario un chiarimento per i bilanci 2019

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in audizione alla Camera il 24 aprile ha proposto alcune modifiche al D.L. n. 23/2020, tra cui quelle dedicate alle “Disposizion ...

