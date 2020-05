Benevento | i vigili del fuoco rischiano di restare senza autisti

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Segretario Provinciale CONAPO (Sindacato Autonomo deideldi) Livio Cavuoto, denuncia una criticità dei numeri diper poter far uscire i mezzi di soccorso dalle varie sedi VV.F. criticità annunciata già da tempo, ma ancora al momentonessuna soluzione. Una situazione che si protrae da più di un anno ed in modo particolare negli ultimi tempi anche in seguito all’attuale emergenza sanitaria COVID-19, ha portato a un gran sacrificio da parte del personale, mettendo anche in difficoltà l’operatività del poco personale autista presente presso il Comando di Contrada Capodimonte. “Tutto ciò non concede certo la necessaria serenità al personale che espleta questo difficile e particolare lavoro – conferma Livio Cavuoto – ...

TV7Benevento : “I VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO RISCHIANO DI RESTARE SENZA AUTISTI”... -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento vigili

TV Sette Benevento

Il Segretario Provinciale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco di Benevento) Livio Cavuoto, denuncia una criticità dei numeri di autisti per poter far uscire i mezzi di soccorso dalle varie ...SOS: Il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, annuncia il rischio nei prossimi giorni di non avere il numero sufficiente di autisti per far uscire per il soccorso i mezzi dalle sedi ...