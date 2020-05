ABI | oltre 72 mila domande a Fondo Garanzia PMI

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Al 3 maggio sono arrivate 72. 660dialper le PMI, per4,6 miliardi di finanziamenti. E’ quanto fa sapere l’ABI in base ai dati presenti sul sito di Mediocredito Centrale. Di queste, 52.313sono relative a finanziamenti fino a 25.000 euro, corrispondenti a 1 miliardo e 100 milioni di importo erogato. In, alla data del 24 aprile sono pervenute alle banche 1,6 milioni di/comunicazioni di moratorie per ben 177 miliardi di euro di finanziamenti. Di queste, poco meno della metà venivano da imprese a fronte di prestiti per 120 miliardi, 880.000risultavano da famiglie per prestiti complessivi di circa 54 miliardi. Le sospensioni collegate all’utilizzo delGasparrini sono 50.000.