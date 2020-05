“Volevo morire”. Mara Venier, tutto il suo dolore per una ferita mai chiusa: viene fuori solo ora (Di domenica 3 maggio 2020) Mara Venier come non si era mai vista. Parole che toccano il cuore e fanno pensare. Sono quelle pronunciate dalla conduttrice nel corso di ‘Verissimo – le storie’, il programma di Silvia Toffanin, per la mamma Elsa. Per Mara Venier un dramma quasi insopportabile e una ferita che non si rimarginerà mai del tutto. “Lei per me rimane sempre la rappresentazione di un amore senza tempo, che va oltre la presenza o meno su questa terra” ha ammesso di recente Mara Venier, “Lei è il mio esempio di vita” ha ancora ammessa. D’altronde a darle la forza di andare avanti nonostante il lutto è stato sicuramente suo marito, Nicola Carraro, l’uomo che lei ha definito “della sua vita. L’amore per sempre, quello maturo”. Ma è stata anche la nascita di suo nipote Claudio a darle nuova linfa. L’arrivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 maggio 2020)come non si era mai vista. Parole che toccano il cuore e fanno pensare. Sono quelle pronunciate dalla conduttrice nel corso di ‘Verissimo – le storie’, il programma di Silvia Toffanin, per la mamma Elsa. Perun dramma quasi insopportabile e unache non si rimarginerà mai del. “Lei per me rimane sempre la rappresentazione di un amore senza tempo, che va oltre la presenza o meno su questa terra” ha ammesso di recente, “Lei è il mio esempio di vita” ha ancora ammessa. D’altronde a darle la forza di andare avanti nonostante il lutto è stato sicuramente suo marito, Nicola Carraro, l’uomo che lei ha definito “della sua vita. L’amore per sempre, quello maturo”. Ma è stata anche la nascita di suo nipote Claudio a darle nuova linfa. L’arrivo ...

