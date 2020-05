Veneto | Zaia apre le piscine | spostamenti anche verso le seconde case | visite a congiunti

LegaSalvini : ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON… - SkyTG24 : Coronavirus, Zaia: Veneto in teoria già pronto a riaprire tutto - NicolaMorra63 : Zaia, governatore del Veneto, manifesta rispetto delle istituzioni e dei ruoli a tutela dei cittadini. E non va all… - 4921Luigi : RT @Nico01042014: Ora che salvini è in discesa devono pompare un altro leghista. Peccato che si dimenticano che zaia in Veneto ne ha combin… - AlexBongini : RT @Agenzia_Italia: 'Pronti a richiudere se salgono i ricoveri', dice Zaia -

Veneto Zaia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Veneto Zaia