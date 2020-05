"Non c'è posto per gli anziani" Muoiono col Covid in 7 giorni (Di domenica 3 maggio 2020) Federico Garau Dall'inchiesta della procura di Vercelli sulla casa di riposo di piazza Mazzini emergono altri fatti sconcertanti: il 19 marzo, cinque ospiti considerati da codice rosso sono stati respinti dall'ospedale Sant'Andrea, che aveva un solo posto disponibile in Rianimazione già destinato ad un paziente più giovane Sconcertante quanto emerso grazie all'attività investigativa della procura della Repubblica di Vercelli, che in questi giorni sta indagando su quanto accaduto nella casa di riposo di piazza Mazzini, dove da marzo si è registrato un elevato numero di decessi (40) di anziani con sintomi riconducibili al Coronavirus. Fino a questo momento, gli inquirenti si stavano concentrando sulle figure del direttore della struttura, Alberto Cottini, e della direttrice sanitaria, Sara Bouvet, finiti entrambi al centro dell'inchiesta per ... Leggi su ilgiornale Live - Non è la d'Urso - clamorose anticipazioni : Barbara d'Urso torna sul Prati Gate con nuove testimonianze?

Federico Garau Dall'inchiesta della procura di Vercelli sulla casa di riposo di piazza Mazzini emergono altri fatti sconcertanti: il 19 marzo, cinque ospiti considerati da codice rosso sono stati respinti dall'ospedale Sant'Andrea, che aveva un solo posto disponibile in Rianimazione già destinato ad un paziente più giovane Sconcertante quanto emerso grazie all'attività investigativa della procura della Repubblica di Vercelli, che in questi giorni sta indagando su quanto accaduto nella casa di riposo di piazza Mazzini, dove da marzo si è registrato un elevato numero di decessi (40) di anziani con sintomi riconducibili al Coronavirus. Fino a questo momento, gli inquirenti si stavano concentrando sulle figure del direttore della struttura, Alberto Cottini, e della direttrice sanitaria, Sara Bouvet, finiti entrambi al centro dell'inchiesta per ...

