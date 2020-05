Messe con il popolo, accordo CEI-Governo: ecco quando potrebbero ripartire (Di domenica 3 maggio 2020) Messe con il popolo: condivise le linee di un accordo tra la CEI ed il Governo. Il Cardinale Bassetti: “Avanti, senza abbassare la guardia” C’era stata tanta polemica sulle decisione del Premier Conte in merito alle Messe con il popolo vietate durante la Fase 2. La CEI – Conferenza Episcopale Italiana – ha incontrato i vertici del Consiglio dei Ministri per discutere su un’eventuale ripartenza delle celebrazioni e si è giunto ad un accordo di massima. “Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà – nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo“. Così il Presidente della Conferenza ... Leggi su zon Cei e Governo trovano l’accordo per consentire le celebrazioni liturgiche. Nelle prossime settimane ci sarà una graduale ripresa delle messe

