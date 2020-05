Mafiosi e trafficanti, in 376 fuori dal carcere per l’emergenza virus (Di domenica 3 maggio 2020) Oltre a quattro boss al 41 bis, nei mesi di marzo e aprile sono centinaia i detenuti mandati a casa per motivi di salute. Il ministro Bonafede: verifiche sui domiciliari già concessi e quelli futuri Cambio al Dap: al posto di Basentini ecco il pg di Reggio Calabria Petralia Leggi su repubblica (Di domenica 3 maggio 2020) Oltre a quattro boss al 41 bis, nei mesi di marzo e aprile sono centinaia i detenuti mandati a casa per motivi di salute. Il ministro Bonafede: verifiche sui domiciliari già concessi e quelli futuri Cambio al Dap: al posto di Basentini ecco il pg di Reggio Calabria Petralia

ROMA - Sul tavolo del Guardasigilli Alfonso Bonafede c'è una lista con un numero - 376 - che crea allarme. Perché nell'elenco figurano i nomi di boss del rango di Zagaria, Bonura, Iannazzo e Sudato, m ...

Globalist: Migranti, Haftar cattura il fratello del "re dei trafficanti". Paura a Roma per la Libya connection

Il fratello dello “Zio” è nelle mani del “Generale”. E in Italia qualcuno comincia a tremare perché il “fratello” in questione è depositario di segreti sui rapporti “sottobanco” tra autorità italiane ...

