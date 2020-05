Coronavirus | su Skytg24 la docu-serie che racconta chi lotta contro la pandemia | “Nel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Dolore, rabbia, paura. Ma anche la speranza e la voglia di combattere e di cambiare. I sentimenti e le storie delle persone che stannondo per contenere lasono al centro di “Red Zones”, unain quattro puntate realizzata da Luca Vullo e coprodotta da Ondemotive Productions Ltd & Videoplugger Ltd, in onda da domenica 3 maggio alle 21 su Sky TG24. Lale “zone rosse” d’Europa, attraverso gli occhi di persone comuni che narrano come le loro vite siano state travolte dallae dal lockdown. L’Italia è il primo Paeseto dalla, che si sposta poi nel resto del continente, con storie che si ripetono e allo stesso tempo cambiano, di Stato in Stato. Sono storie di sanitari, sindaci, farmacisti, mamme, bambini, disabili, insegnanti, sacerdoti, militari, artisti e contagiati, che stanno ...