Virus, Sardine denunciano: "Su Telegram si organizzano per manifestare, a rischio la salute di tutti"

Lavinia Greci Il movimento chiede l'intervento dello Stato e attribuisce la colpa di queste iniziative agli esponenti politici che hanno fomentato "parti della popolazione ad assembrarsi contro le scelte del governo" "E il timore diventa realtà". Il post di "denuncia" inizia così e arriva tramite il loro profilo Facebook, dove il movimento delle Sardine ha segnalato la presenza di alcuni gruppi, su Telegram, che il prossimo 4 maggio "si preparano a riempire le piazze", nonostante l'emergenza causata dal nuovo coronavirus non sia ancora finita. Li definiscono "gruppi eversivi", ma anche autonomi, tutti fomentati da chi, secondo loro, è sembrato più ostile alle misure restrittive. I gruppi "Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro ...

ROMA - Dalla loro pagina Facebook "6000 sardine", gli animatori del movimento politico nato a Bologna lo scorso anno, mettono in guardia da quello che potrebbe accadere lunedì 4 maggio, quando ci sarà ...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "E il timore diventa realtà! Denunciamo i gruppi creati su Telegram per organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 Maggio. Gruppi eversivi, autonomi e organizzati media ...

