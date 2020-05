Kim Jong-un è riapparso in pubblico? Ancora mistero sulla sorte del leader nordcoreano (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Kim Jong-un sarebbe riapparso in pubblico dopo quasi 20 giorni di assenza. E’ quanto riportato dall’agenzia di stampa Kcna, secondo la quale il leader nordcoreano avrebbe presenziato, nella giornata di ieri, all’inaugurazione di una nuova fabbrica di fertilizzati nella città di Sunchon. Nessuna notizia di Kim Jong-un da tre settimane Sparito dalla circolazione dallo scorso 12 aprile, quando aveva presieduto una riunione dell’ufficio politico del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, da allora non si avevano avute più notizie in merito alla sua sorte. Complice l’isolamento mediatico della Corea del Nord e l’assenza alle celebrazioni del 15 aprile (data di nascita di Kim Il Sung, celebrata come festa nazionale) si erano così diffuse numerose voci. C’era chi lo dava per gravamente malato, chi in ... Leggi su ilprimatonazionale Kim Jong-un è tornato - è vivo/ Foto durante inaugurazione di azienda di fertilizzanti

È ricomparso Kim Jong-un

Corea del Nord - le foto della riapparizione di Kim Jong-un in pubblico (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Kim-un sarebbeindopo quasi 20 giorni di assenza. E’ quanto riportato dall’agenzia di stampa Kcna, secondo la quale ilavrebbe presenziato, nella giornata di ieri, all’inaugurazione di una nuova fabbrica di fertilizzati nella città di Sunchon. Nessuna notizia di Kim-un da tre settimane Sparito dalla circolazione dallo scorso 12 aprile, quando aveva presieduto una riunione dell’ufficio politico del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, da allora non si avevano avute più notizie in merito alla sua. Complice l’isolamento mediatico della Corea del Nord e l’assenza alle celebrazioni del 15 aprile (data di nascita di Kim Il Sung, celebrata come festa nazionale) si erano così diffuse numerose voci. C’era chi lo dava per gravamente malato, chi in ...

Corriere : Nord Corea, Kim Jong Un torna in pubblico dopo tre settimane - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fert… - AIeppariello : @ViolaMilano Suo marito si chiama Kim Jong? - bettadigiulio : RT @sole24ore: Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 3 settimane -