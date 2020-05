Fase 2, Zaia sfida il Governo con la sua ordinanza. E intanto De Luca chiude tutto (Di sabato 2 maggio 2020) A pochi giorni dall’inizio della Fase 2, sembra destinato a non placarsi lo scontro tra Regioni e Governo. L’Italia è ancora divisa e, dopo la lettera inviata dai Presidenti regionali a Mattarella e a Conte, c’è ancora chi non è disposto a cedere sulle riaperture (come De Luca) e chi, invece, spinge per ripartire subito a partire dal 4 maggio. Boccia minaccia la diffida, ma Zaia non si arrende: l’ordinanza in Veneto non è in contrasto con le norme del dpcm Alla lettera delle Regioni al Governo il ministro Boccia aveva replicato senza mezzi termini: chiunque avrebbe emanato ordinanze in contrasto con il dpcm si sarebbe esposto a rischio diffida. Le regioni, anche quelle che avrebbero voluto riaprire tutto a partire dal 4 maggio, non hanno quindi alcuna scelta, se non quella di conformarsi a quanto stabilito dall’Esecutivo. Luca ... Leggi su quifinanza Fase 2 Covid-19 - Zaia : “Veneto può aprire tutto - non ritiro le ordinanze”

