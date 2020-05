Coronavirus | sequestrati 520mila tra gel e mascherine

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020) Otto denunce per frode, ricettazione e vendita di prodotti non sicuri Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma continuano ad operare sul territorio nell’ambito dei controlli relativi al piano predisposto per contrastare i comportamenti fraudolenti che sfruttano la pandemia da Covid-19 per trarne profitto. Oltre 420mila confezioni di prodotti igienizzanti nella cui etichetta erano riportate proprietà disinfettanti – sebbene mancasse la prescritta autorizzazione del ministero della Salute – sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle del III Nucleo Operativo Metropolitano nel corso delle ispezioni eseguite presso rivendite della capitale e in un opificio situato in provincia. Inoltre, più di 100mila traprotettive e termometri ottici con rilevamento a distanza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale sono stati ...