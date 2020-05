Coronavirus | Giustizia | i penalisti contro l’Anm | “torniamo in aula”

Leggi su meteoweek

(Di sabato 2 maggio 2020) L’Unione delle Camere Penali attacca i vertici della magistratura sul processo “da remoto” e chiede con forza di tornare in Aula. L’Unione delle Camere Penali vuole riportare il processo nelle aule dei tribunali: in una nota esprime l’esigenza di far ripartire lae si stupisce della reazione negativa da parte dell’Anm di fronte alla … L'articolo: il’Anm, “torniamo in aula” proviene da www.meteoweek.com.