Virus – Picarone | “In gioco ci sono lavoro | futuro e democrazia”

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 1 maggio 2020) di Franco* La pandemia da Coronasta cambiando radicalmente il mondo. Cambiando ilsta aggravando sicuramente le situazioni di sfruttamento e di disparità. Il primo pensiero è per i lavoratori e le lavoratrici della sanità. Essi mettendo a rischio se stessi per salvare vite umane esprimono la vera solidarietà umana, quella che potrà salvarci da questa guerra epidemica e dalla guerra economica che ne consegue. Il secondo pensiero va a chi con questa crisi ha già perso ilo rischia di perderlo. Prima di tutto urgono interventi di materiale sostegno per aziende e lavoratori. Sarà poi indispensabile saper convivere con questo maledettoche ci accompagnerà per molto tempo. È decisivo garantire a tutti di circolare in sicurezza fino alla scoperta di un vaccino e cioè fare una ...