Verissimo replica alle dure accuse di Pamela Prati e l’intervista salta

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 1 maggio 2020)e Silvia Toffanin,diEravamo quasi certi del fatto chedomani pomeriggio avrebbe trasmesso, chiaramente in, l’intervista che un anno faha rilasciato nella quale ha parlato dello scandalo che l’ha vista protagonista. La trasmissione ha fatto il suo annuncio nella giornata di ieri, ma c’è stato un cambio di rotta proprio nell’ultima ora. Il programma condotto da Silvia Toffanin, infatti, dopo ledella soubrette sui suoi social rivolte al format, ha deciso di farre la messa in onda dello spazio a lei dedicato. Nella serata di ieri,è parsa piuttosto irritata dalla decisione di Mediaset di riproporre il suo momento in televisione a distanza di un anno e di conseguenza non ha potuto fare a meno di sbottare.si sfoga,fare ...