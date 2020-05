Tarantino Mania su Sky Cinema con «C' era una volta a Hollywood»

Leggi su digital-news

(Di venerdì 1 maggio 2020) Arriva in prima tv su Skyl’ultimo capolavoro diretto da Quentin, «C'era unaa...; ,in onda venerdì 1° maggio alle 21.15 su SkyDue e alle 21.45 su SkyCollection, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.Grandissimo successo di pubblico in...