Sondaggi elettorali TP, gli italiani non sono d’accordo con le regole della fase 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) Sondaggi elettorali TP, gli italiani non sono d’accordo con le regole della fase 2 La fase 2 comincerà lunedì 4 maggio, che segnerà un cambiamento rispetto al lockdown completo degli ultimi 50 giorni, un cambiamento che però per gli italiani non sarà abbastanza netto a giudicare dalle opinioni raccolte dai Sondaggi elettorali del Termometro Politico. Solo il 27,9%, che diventa 77,3% nel caso degli elettori del Movimento 5 Stelle, trova giuste ed equilibrate le nuove regole. Per il 33,8% si doveva differenziare per regione, mentre per il 32,1% le regole dovevano essere meno restrittive e i poteva aprire di più. La pensa così il 61,5% dei leghisti.Segui Termometro Politico su Google News Solo per il 5,2% invece era meglio mantenere il lockdown. Fonte: Termometro PoliticoC’è maggiore approvazione per il prezzo minimo ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici elettorali oggi 1 maggio 2020 : in calo tutti i partiti e i leader - sorridono solo Forza Italia e Berlusconi

Sondaggi elettorali SWG - sì a continuare le chiusure ma non ci si fida del governo

