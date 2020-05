Ginnastica | allenare è una missione di vita! No a molestie e abusi Il caso

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020)significa insegnare: è unadi vita, non è un lavoro come tutti gli altri, è un compito importante e gravoso che bisogna svolgere nel miglior modo possibile. Ci possono essere tecnici più o meno preparati, c’è chi riesce ad arrivare a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico di una Nazionale e c’è chi deve invece “accontentarsi” di seguire i settori basilari in contesti meno agonistici. Poco importa quale sia il livello, ogni allenatore deve impartire insegnamenti di vita ai suoi allievi quasi come fosse un secondo papà/mamma e soprattutto deve fungere da motivatore: deve stimolare i suoi atleti, devi spingerli a dare il massimo, deve confortarli nei momenti più difficili, deve sostenerli moralmente e psicologicamente. Non è un “lavoro” facile, usiamo le virgolette ...