CorSport | la discussione | in Lega | si sposta dalla lettera a Conte ai diritti tv

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Le parole di Spadafora, ieri, hanno rasserenato gli animi di Figc e, scrive il Corriere dello Sport. Il ministro dello Sport ha paventato la possibilità che sia il Governo a decretare lo stop al campionato, cosa che solleverebbe sia Dal Pino che Gravina dall’assumersi la responsabilità di staccare la spina al calcio. Per questo motivo, l’assemblea di oggi, che in un primo momento sarebbe dovuta servire a trovare una maggioranza per far partire la famosaindirizzata al Premiercambia prospettiva. Oggi le discussioni si limiteranno alla questione deitv. “ma non sarà più necessario trovare una sintesi con i dissidenti, quelli che non volevano forzare a tutti i costi la mano per la ripresa. Perché, indipendentemente da quanti sono coloro che non si strapperebbero i capelli per una mancata ripresa della A (non ...