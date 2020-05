Che rabbia i nullafacenti grillini che salutano il Primo maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) La faccia tosta dei grillini di Primo maggio supera ogni limite, leggere i loro tweet e post sulla festa del lavoro provoca una rabbia enorme. Viene da chiedersi ma come si permettono di aprire bocca persino in una data preclusa ai nullafacenti come loro. ”Sarà un #1maggio diverso da tutti gli altri. Dedichiamo questa giornata ai lavoratori italiani, allo loro tenacia e alla forza che stanno dimostrando in questo periodo. Teniamo duro, per essere pronti a ripartire insieme”. I nullafacenti grillini che salutano il Primo maggio Ma quanto piace giocare a costoro, gente che non ha mai lavorato in vita sua viene a dedicare la festa agli altri. Hanno mortificato il lavoro istituendo il reddito di cittadinanza che mantiene chi non lavora. Lo hanno fatto avere persino a Rom, clandestini e terroristi e si prendono il lusso di fare capolino il Primo di maggio. Gente senza ... Leggi su secoloditalia Diavoli - Borghi replica alle critiche : “Mi fa molto arrabbiare…”

Ospite fissa ad Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare ad un duro sfogo sulla situazione legata all’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo.

"Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia'. Conte su Fb

Politica - Sono piuttosto il vento che spinge più forte l'azione del Governo. Credo sia l'unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio'. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. 'Sono ...

