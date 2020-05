Campania | De Luca | Mascherina sempre obbligatoria | jogging solo dal 18 maggio Se

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca sbotta in Consiglio regionale: “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri:… - VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - repubblica : De Luca sbotta in consiglio regionale: 'Ho buttato il sangue!' - 100x100Napoli : Il messaggio del venerdì del Governatore della #Campania #DeLuca - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Campania, De Luca: “#DeLaurentiis propone la ripresa degli allenamenti per il #Napoli: tre campi, distanziamento di 20 me… -

