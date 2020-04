Meloni in Aula: “Conte sta chiedendo pieni poteri” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’intervento di Giorgia Meloni durante l’informativa del premier Conte alla Camera. ROMA – Duro intervento della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante l’informativa del premier Conte alla Camera in vista della Fase 2. La deputata ha ribadito la contrarietà del suo partito ai dpcm attaccando il primo ministro. “Lei ci sta chiedendo – ha sottolineato Giorgia Meloni – di approvare una legge che dice ‘Giuseppe Conte ha i pieni poteri’. Mi ricordo quando lei ci disse a Salvini che la sua concezione di pieni poteri lo spaventava. Ora ci spaventiamo noi visto che lei non si è mai fatto votare”. Giorgia Meloni in Aula: “Non è più ammissibile sospendere la Costituzione” “E’ normale che la Costituzione sia sostanzialmente sospesa? – ha domandato la ... Leggi su newsmondo Meloni in Aula : “Conte sta chiedendo pieni poteri”. E attacca Casalino : “L’Italia non è un reality show”

Mes - bocciato Odg della Meloni. Bufera M5s - urla in aula

