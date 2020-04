Imprese: Conflavoro Pmi-studio legale Leone-Fell, class action a tutela artigiani (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - “Abbiamo avviato la più grande class action del mondo del lavoro contro Fsba ed Ebna. Un'azione mai vista prima in Italia e doverosa per difendere il fiore all'occhiello della nostra economia ovvero le Imprese artigiane”. Lo affermano in una nota congiunta Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro Pmi, e gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell Ciro Catalano e Floriana Barbata, soci dello studio legale Leone-Fell. Conflavoro Pmi è l'associazione promotrice della class action, lo studio Leone-Fell è la società che gestisce il maxi-ricorso. "Possono aderire alla class action – spiega la nota – tutti i soggetti iscritti a Fsba ed Ebna dopo il 17 marzo 2020 a prescindere che abbiano versato, o meno, i 36 mesi di contributi associativi arretrati richiesti loro dal Fondo per permettergli la domanda ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Conflavoro Pmi - misure drastiche a sostegno imprese e famiglie (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - “Abbiamo avviato la più grandedel mondo del lavoro contro Fsba ed Ebna. Un'azione mai vista prima in Italia e doverosa per difendere il fiore all'occhiello della nostra economia ovvero leartigiane”. Lo affermano in una nota congiunta Roberto Capobianco, presidente nazionale diPmi, e gli avvocati Francescoe SimonaCiro Catalano e Floriana Barbata, soci delloPmi è l'associazione promotrice della, loè la società che gestisce il maxi-ricorso. "Possono aderire alla– spiega la nota – tutti i soggetti iscritti a Fsba ed Ebna dopo il 17 marzo 2020 a prescindere che abbiano versato, o meno, i 36 mesi di contributi associativi arretrati richiesti loro dal Fondo per permettergli la domanda ...

Roma, 30 apr. (Labitalia) - “Abbiamo avviato la più grande class action del mondo del lavoro contro Fsba ed Ebna. Un'azione mai vista prima in Italia e doverosa per difendere il fiore all'occhiello de ...

Spera (Conflavoro): “Commercio, stop affitti e tasse per ripartire”

Martino Spera presidente di Conflavoro, commercio e turismo di Lucca, rappresentante delle categorie, ha le idee chiare sul dibattito in corso riguardo le riaperture delle attività ed espone le sue id ...

