FAQ fase 2 | domande e risposte | ecco i principali quesiti

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 aprile 2020) FAQ2:FAQ2: cresce il numero didegli italiani con l’inizio del periodo di convivenza col nuovo coronavirus ormai alle porte. Cosa si può e non si può fare dal 4 maggio in poi per quanto riguarda spostamenti e visite ai congiunti? Farmaci Coronavirus: quali sono usati ed effetti. Gli studiSegui Termometro Politico su Google News FAQ2: quali sono gli spostamenti consentiti? Sarà possibile spostarsi all’interno del territorio della propria regione di residenza solo per comprovate esigenze lavorative, gravi motivi di salute e in generale per situazioni di urgenza e necessità. Da ricordare che bisognerà continuare a compilare l’autocertificazione. D’altra parte, dal 4 maggio in poi sarà consentito ritornare nella propria regione di residenza e ...