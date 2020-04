Conte in Aula alla Camera senza mascherina Insorge l' opposizione e Fico sospende la

lucasofri : 'il governo non può permettere il ritorno immediato alla normalità della vita precedente': Conte ripete in aula il… - Agenzia_Ansa : Domani @GiuseppeConteIT al Senato. Informativa in Aula sull'emergenza #Coronavirus. #Lega e #Fdi all'attacco. Mozi… - sonoleventi : La lega annuncia che occuperà l’aula per protestare contro Conte. aggiornamento live di @marikadellacqua Segui #SonoLeVenti sul @nove - Cesare14931834 : RT @PieraBelfanti: Il Presidente #Fico sospende la seduta per la maleducazione di quelli della Lega in Aula; doveva parlare il PdC. #Conte - zemmu : RT @lucasofri: 'il governo non può permettere il ritorno immediato alla normalità della vita precedente': Conte ripete in aula il suo straw… -

Conte Aula Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte Aula