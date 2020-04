Caro Renzi | non mettere in bocca ai morti di Bergamo la tua propaganda politica

(Di giovedì 30 aprile 2020), noninaidila tua, non usi idiper parlare di ripartenza. Non ora e soprattutto non lei. Che evidentemente come molti dei suoi colleghi non ha capito nulla di quello che è successo qui. E non è solo una questione di dignità ma è soprattutto una questione di coerenza. E di rispetto. Proprio lei, che nel 2014 inaugurava la Brebemi, quella nuova autostrada che, insieme alla A4, permette ogni giorno a migliaia di lavoratori di spostarsi. Brescia,, Milano. Avanti e indietro. Ogni giorno. Più agevolmente. Perché l’importante è produrre. E spostarsi. Indietro e avanti. Milano,, Brescia. Non a caso i tre poli per eccellenza dell’industria italiana, dove il Coronavirus ha fatto una vera e propria strage. Lei, che da ...

SoniaLaVera : RT @GiorgiaMeloni: Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con i… - codeghino10 : RT @GiorgiaMeloni: Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con i… - dipietra_ntonio : RT @GiorgiaMeloni: Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con i… - Duchas41353357 : RT @GiorgiaMeloni: Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con i… - OscarOrteg2 : RT @GiorgiaMeloni: Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Renzi

TPI

Caro Renzi, non usi i morti di Bergamo per parlare di ripartenza. Non ora e soprattutto non lei. Che evidentemente come molti dei suoi colleghi non ha capito nulla di quello che è successo qui. E non ...«Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio». E poi una sorta di ultimatum: «Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva». Il sentiero della maggioranza si fa più stretto, ...