Campania, oggi nessun morto. 2.773 malati (Di giovedì 30 aprile 2020) 29 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 30 aprile, il numero di 359 morti, ossia senza incremento di decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente (ieri l’incremento fu +6). oggi il totale dei guariti ammonta a 1.291 (+22). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.423. Decresce ancora il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -2 per un totale di posti-letto occupati di 29 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 76.108, rispetto ad ieri sono 3.014 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 7; Salerno di 2, Avellino di 2, Caserta di 0; Benevento di 0. Campania, oggi nessun morto. 2.773 malati La Denuncia. Leggi su ladenuncia Fase 2 Campania : quarantena obbligatoria e stop al jogging. Le novità

Fase 2 Campania | in troppi a fare jogging e De Luca lo vieta

