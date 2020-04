App Immuni, via libera del Cdm al decreto: le regole (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Cdm ha dato il via libera alla App Immuni: non sarà obbligatoria. Rinviata a settembre la riforma delle intercettazioni. ROMA – Il Cdm ha dato il via libera alla App Immuni. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2020 si è conclusa la riunione del Governo con la maggioranza che approvato il decreto dedicato all’applicazione, pronta ad entrare in uso nel mese di maggio anche se ancora non sono chiari i tempi. Nei prossimi giorni il commissario straordinario, Domenico Arcuri, dovrà definire gli ultimi dettagli e farla partire il prima possibile possibile visto che, come detto da Vittorio Colao, a giugno potrebbe non essere più utile. Le regole dell’app ‘Immuni’ L’applicazione Immuni sarà volontaria e soprattutto non ci saranno restrizione per chi deciderà di non scaricarla. “Gli utenti – ... Leggi su newsmondo Coronavirus - approvata l’app Immuni : sarà su base volontaria

Immuni a prova di privacy - via libera all’App per il tracciamento. Il decreto prevede la cancellazione dei dati entro il 2020

