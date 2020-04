Temptation Island | come potrebbe cambiare il reality di Mediaset?

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Se il Coronavirus non fosse mai arrivato, la vita del mondo intero starebbe svolgendosi diversamente. Ed invece, tutti ne stanno subendo le conseguenze anche nel mondo della televisione. Diverse trasmissioni televisive sono state sospese, altre non hanno nemmeno iniziato la messa in onda, altre ancora vengono trasmesse in replica. Insomma, una situazione difficile! I fans di, in questi giorni, si stanno chiedendo se eandrà in onda il. La risposa non è semplice anche perché il tuttodipendere nettamente dalle disposizioni governative in relazione, proprio, all’epidemia. In base a quanto annunciato dalla Mennoia, comunque,andrà in onda. Non è un caso se sono aperti i casting e se circolano già i nomi di alcune possibili coppie (quella di Giulia Cavaglià e Francesco ...