Ilaria Capua: «I bambini potrebbero essere colpiti dal Covid, prepariamoci». E teme la seconda ondata (Di mercoledì 29 aprile 2020) «Non possiamo escludere che domani i bambini potrebbero diventare vittime di questa malattia. Anzi, credo che bisognerà prepararci». È un passaggio dell’intervento di Ilaria Capua a “DiMartedì”. «I bambini per nostra fortuna sono risparmiati. Non è detto che un virus sconosciuto risparmi determinate categorie. Ringrazio il caso o madre natura che ci ha mandato un virus che non uccide i bambini, perché poteva essere così». Ilaria Capua e i bambini: bisogna stare attenti « Questo virus passa nei bambini senza farsi vedere, a meno che non ci siano altri problemi», dice la virologa. «bambini che hanno altre comorbidità possono sviluppare una forma più sintomatica, ma per fortuna ad oggi questo virus accarezza i bambini. Non possiamo però escludere che domani potrebbero ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - i bambini sono a rischio? Ilaria Capua : dobbiamo prepararci

