Grande Fratello Vip, guai in vista per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, violata la quarantena? (Di mercoledì 29 aprile 2020) guai in vista per Paola Da quando è terminato l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti si stanno togliendo dei sassolini dalla scarpa. Gli scontri social e le frecciatine hanno avuto inizio con la vittoria di Paola Di Benedetto. Secondo Sossio Aruta e Salvo Veneziano ha potuto contare sia sul voto dei suoi follower che su quelli di Federico Rossi. Dopo un periodo di silenzio, la ragazza è intervenuta dicendo che ognuno tende a giocare le proprie carte per raggiungere un obiettivo. Inoltre non ha replicato alle offese di Fernanda Lessa, in quanto non vuole dare importanza al superfluo. Gli italiani l’hanno sostenuta fino ad oggi, però ultimamente le stanno puntando il dito contro a causa di un particolare rilevante. ‘Tanto ai vip tutto è concesso mentre noi dobbiamo rispettare le regole’ guai in vista per Paola e ... Leggi su kontrokultura Grande Fratello Vip - Ivan Gonzales lancia frecciatine ai suo ex compagni e torna a parlare di Sonia Pattarino

