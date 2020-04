Covid-19, due contagiati nel salernitano: i dati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono due le persone contagiate risultate positive al coronavirus oggi nel territorio salernitano. Complessivamente, dei 490 tamponi elaborati ed analizzati per la ricerca del Covid-19 presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli nella giornata di oggi, 29 aprile, alle ore 23.00, due tamponi sono risultati positivi. I due casi di contagio riguardano: 1 caso ad Angri e 1 caso di una persona il cui comune di residenza è in attesa di verifica da parte delle autorità regionali e sanitarie. L'articolo Covid-19, due contagiati nel salernitano: i dati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - 390 tamponi analizzati in Irpinia : riscontrati due casi positivi

L'innovativo servizio dei "tamponi effettuati attraverso il finestrino dell'auto" nella sede ASL di Via Armando Fabi a Frosinone partirà anche a Cassino Grazie all'impegno del Direttore Generale Stefa ...

L'Osteria dell'Ingegno, in centro a Roma, denuncia tutti gli impegni non rispettati dal governo: "Non vogliamo l'elemosina" L'Osteria dell'Ingegno è un ristorante in piazza di Pietra, nel centro di Ro ...

