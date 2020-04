Coronavirus, Paulo Dybala positivo anche al quarto tampone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paulo Dybala non è ancora guarito dal Coronavirus anche se non accusa nessun sintomo. L'attaccante della Juventus è risultato positivo anche al quarto tampone, come riporta El Chiringuito de Jugones. Malattia che gli è stata diagnosticata il 21 marzo scorso, a lui e alla fidanzata Oriana Sabatini. Dybala è da quaranta giorni in isolamento nella sua casa di Torino. Leggi su ilfogliettone Paulo Dybala ancora positivo al Coronavirus? La Juventus tace

Coronavirus : continua il calvario di Paulo Dybala - positivo per la 4ª volta in 40 giorni

