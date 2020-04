Come fanno ad esserci 150 milioni di infetti?. Conte, duro colpo: le stime dei suoi esperti sono farlocche (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale”. Così è intitolato il documento redatto dal comitato tecnico scientifico che ha indirizzato le decisioni del premier Giuseppe Conte riguardo alla fase 2. Se la pubblicazione del paper è un atto di trasparenza, allo stesso tempo getta il governo nell'imbarazzo più totale: si evince infatti che se davvero avessimo riaperto tutto, scuole incluse, avremmo spedito 151mila persone in terapia intensiva già l'8 giugno, per un totale di 430mila a fine anno. Cifre terrificanti, che spingono in molti ad interrogarsi se corrispondano a stime reali o se il comitato ci stia prendendo per i fondelli, o meglio abbia commesso errori di calcolo. “Nessuno ha potuto verificare i numeri”, ha dichiarato Gianfranco Polillo, sottosegretario al ministero dell'economia durate il governo Monti. A farlo ci ... Leggi su liberoquotidiano Morgan e Jessica Mazzoli fanno pace : Alessandra Cataldo come l’ha presa?

Come fanno i tedeschi a tornare a giocare? Allenamenti - trasferte : ecco le regole. E con un positivo? Zitti - e avanti

Dimagrire - come fare? Ecco le abitudini che ti fanno perdere peso (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale”. Così è intitolato il documento redatto dal comitato tecnico scientifico che ha indirizzato le decisioni del premier Giusepperiguardo alla fase 2. Se la pubblicazione del paper è un atto di trasparenza, allo stesso tempo getta il governo nell'imbarazzo più totale: si evince infatti che se davvero avessimo riaperto tutto, scuole incluse, avremmo spedito 151mila persone in terapia intensiva già l'8 giugno, per un totale di 430mila a fine anno. Cifre terrificanti, che spingono in molti ad interrogarsi se corrispondano areali o se il comitato ci stia prendendo per i fondelli, o meglio abbia commesso errori di calcolo. “Nessuno ha potuto verificare i numeri”, ha dichiarato Gianfranco Polillo, sottosegretario al ministero dell'economia durate il governo Monti. A farlo ci ...

Viminale : Giornata mondiale per la #sicurezza e la #salute sul #lavoro: mai come ora rispettare le regole può salvare la vita… - caritas_milano : #LockdownExtension Basta nascondere il problema! Come fanno in questo momento le donne che voglio segnalare casi… - ginpretura : «Ci sono delle persone che ti tradiscono, che hanno bisogno di soldi e fanno le truffe. Mi sono sempre dovuta difen… - taelovss : RT @let_me_fly_0: Seoul mafia: 'i coreani dormono in media 4 ore, ma come fanno???' Jin: - macmac______ : RT @Libero_official: 'Come fanno ad esserci 150 milioni di infetti?'. #Conte, duro colpo: le stime del comitato tecnico scientifico sono fa… -