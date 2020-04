Ciao Germano Celant | critico militante per antonomasia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il maledettissimo virus ha portato via anche lui., da circa un mese era ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, ma non ce l’ha fatta. Scompare così il creatore di una pagina di straordinario successo per l’arte contemporanea italiana. Ild’arte è noto come fondatore di Arte Povera, movimento basato sulla riappropriazione del rapporto Uomo-Natura, in contrapposizione con l’avanzata del Pop made in Usa negli anni Sessanta.La mercificazione dell’artista e della sua opera era il bersaglio contro la quale l’ Arte povera si scagliò, utilizzando materiali organici, deperibili, privi di valore in opposizione alla Pop Art, patinata eppure fredda al limite del cinismo esattamente come il suo più celebre interprete, l’artista superstar del secondo 900, Andy Wharol.La pattuglia di artisti ...