Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, arriva un grande annuncio (Di mercoledì 29 aprile 2020) La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, sta trascorrendo la quarantena con la sua mamma. Nella stessa casa c’è anche il suo amatissimo fidanzato Goffredo Cerza, oltre al marito della conduttrice Tomaso Trussardi, le sorelle Celeste e Sole e la sua grandissima amica Sara Daniele, figlia del compianto artista Pino. Ora la giovane ha deciso di annunciare un’importantissima novità personale durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’. Questa convivenza inaspettata e per certi versi forzata, vista l’emergenza sanitaria, ha migliorato moltissimo il rapporto di coppia, a tal punto che è stata presa una decisione netta per il futuro. I due sono pronti a vivere sempre più in maniera seria il rapporto amoroso e per questo hanno intenzione di andare a convivere,Una scelta che sicuramente ... Leggi su caffeinamagazine Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza : convivenza dopo la quarantena

