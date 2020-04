Adesivi sui bus e metro di Roma indicheranno dove ci si può sedere

(Di mercoledì 29 aprile 2020) È' partita oggi l'istallazione disegnaletici sui bus Atac e nei convogli dellapolitana diai passeggerisarà consentito sedersi enon sarà consentito, per mantenere il distanziamento sociale richiesto dalle norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Entro la serata è attesa intanto l'ordinanza della Regione Lazio che disporrà la disciplina di accesso al trasporto pubblico, il testo dovrebbe prevedere l'obbligo di mascherine a bordo per i passeggeri e la capienza massima del 50% dei posti di immatricolazione sulle vetture. L'orario di fine servizio dovrebbe essere prolungato fino alle 23 rispetto alle 21 attuali.

È' partita oggi l'istallazione di adesivi segnaletici sui bus Atac e nei convogli della metropolitana di Roma: indicheranno ai passeggeri dove sarà consentito sedersi e dove non sarà consentito, per m ...Novità per il trasporto pubblico di Atp Esercizio in vista della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, che è stata fissata al prossimo 4 maggio dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 ...