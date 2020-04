Una delle costanti fisiche fondamentali non è poi così costante

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) (foto: Hubble/Esa/Flickr CC)Nel mondo della fisica si usa per calcolare l’elettromagnetismo tra particelle elementari che possiedono una carica elettrica. È unafondamentale, che tuttavia ora non sembrerebbe essere poi così. Infatti, come raccontano i fisici dell’università del New South Wales, in Australia, che si sono basati su misurazioni prese da un quasar a circa 13 miliardi di anni luce di distanza da noi, il valore di questafondamentale non è sempre lo stesso nell’Universo, ma subisce piccole variazioni. Il loro studio è stato appena pubblicato su Science Advances. Ma partiamo dall’inizio. L’elettromagnetismo, o meglio l’interazione elettromagnetica, è unaquattro forzedella natura che tengono unito tutto il nostro Universo, insieme alla forza di ...