Uma Thurman compie 50 anni: una dea sulla Terra (tra film, matrimoni e figli) (Di martedì 28 aprile 2020) Uma Thurman compie 50 anni. Mezzo secolo portato con l’eleganza che si confà al suo nome, omaggio alla divinità indù della bellezza e della luce. La musa di Quentin Tarantino, nata a Boston il 29 aprile del 1970, viene da una famiglia fuori dell’ordinario: la nonna, una baronessa svedese, ha una statua in suo onore nel porto della città di Trelleborg. La mamma, ex modella e psicoterapeuta, è la baronessa Nena von Schlebrügge. Il padre, Robert Thurman, professore di religioni orientali alla Columbia University, è stato il primo occidentale a essere ordinato monaco tibetano buddista. Leggi su vanityfair Kill Bill - Vivica A. Fox : “Uma Thurman mi aiutò a "manipolare" Quentin Tarantino”

Uma Thurman taglia i capelli alla figlia in stile Pulp Fiction

Uma Thurman, 50 anni per l'amazzone d'acciaio

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Uma Thurman diventa grande ma i suoi 50 anni di oggi sembrano i 20 di appena ieri: filosofia buddhista, allenamento quotidiano e frequentazioni estetico chirurgiche non solo ce ...

