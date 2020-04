Ricostruzione ponte Morandi a Genova quasi completa: varata oggi l’ultima campata (Di martedì 28 aprile 2020) Ricostruzione ponte Morandi, è quasi ultimata. oggi a Genova è una giornata da non dimenticare, proprio come è indimenticabile il tragico 13 agosto di quasi due anni fa, quando il crollo del viadotto Polcevera fece precipitare nel lutto l’Italia intera. La memoria di quelle 43 vittime oggi è un po’ meno dolorosa, osservando la posa dell’ultima campata del nuovo ponte. La messa in opera oggi, alla presenza anche del premier Giuseppe Conte. (segue dopo la foto) >> ponte Morandi: nato malato e mai curato Ricostruzione ponte Morandi: alle 12 varata l’ultima campata Le istituzioni nazionali e liguri in un gesto collettivo hanno premuto il pulsante per l’avvio in cantiere dell’ultima fase del varo della campata finale del nuovo viadotto Polcevera a Genova. Alle 12 le sirene del cantiere e quelle delle navi in porto a ... Leggi su urbanpost Ponte Morandi : le foto della ricostruzione scattate per TP

